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Трамп збирається реформувати ООН - ЗМІ

Четвер, 05 січня 2017, 18:03
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Новообраний президент США Дональд Трамп буде наполягати на реформах і зміни в Організації Об'єднаних Націй, щоб зробити її більш ефективною у вирішенні глобальних проблем.

Про це заявив його представник, повідомляє "Радіо Свобода".

Після вступу на посаду 20 січня, Трамп і буде працювати зі своєю зовнішньополітичною командою для того, аби просувати реформи в ООН.

"(Ми повинні) переконатися, що кожен долар американських платників податків, які витрачають Сполучені Штати, що роблять найбільший внесок в бюджет ООН і вимагають реформування ООН, використаний якісно і ефективно", – заявив представник Трампа  Шон Спайсер.

Як відомо, Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем.

"ООН має такий величезний потенціал і не використовує його", – заявив Трамп минулого тижня.

Трамп пізніше написав у Твіттері, що ООН має такий великий потенціал, але зараз "це просто клуб для людей, які збираються  разом щоб поспілкуватися, і добре провести час…"

Варто додати, що Сполучені Штати є найбільшим донором ООН, їх внесок в бюджет організації становить 22% від загального бюджету ( 5,4 млрд дол.) і 28% бюджету миротворчих операцій ООН (7,9 млрд дол.

Втім за словам нового секретаря ООН Антоніо Гутерріша, він мав дуже конструктивну розмову з Трампом після свого вступу на посаду.

"Ми повинні бути в змозі визнати наші недоліки, наші помилки", - сказав Гутерріш після спілкування з Трампом у відповідь на закиди того щодо неефективності ООН.

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