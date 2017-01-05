Трамп збирається реформувати ООН - ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп буде наполягати на реформах і зміни в Організації Об'єднаних Націй, щоб зробити її більш ефективною у вирішенні глобальних проблем.
Про це заявив його представник, повідомляє "Радіо Свобода".
Після вступу на посаду 20 січня, Трамп і буде працювати зі своєю зовнішньополітичною командою для того, аби просувати реформи в ООН.
"(Ми повинні) переконатися, що кожен долар американських платників податків, які витрачають Сполучені Штати, що роблять найбільший внесок в бюджет ООН і вимагають реформування ООН, використаний якісно і ефективно", – заявив представник Трампа Шон Спайсер.
Як відомо, Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем.
"ООН має такий величезний потенціал і не використовує його", – заявив Трамп минулого тижня.
Трамп пізніше написав у Твіттері, що ООН має такий великий потенціал, але зараз "це просто клуб для людей, які збираються разом щоб поспілкуватися, і добре провести час…"
Варто додати, що Сполучені Штати є найбільшим донором ООН, їх внесок в бюджет організації становить 22% від загального бюджету ( 5,4 млрд дол.) і 28% бюджету миротворчих операцій ООН (7,9 млрд дол.
Втім за словам нового секретаря ООН Антоніо Гутерріша, він мав дуже конструктивну розмову з Трампом після свого вступу на посаду.
"Ми повинні бути в змозі визнати наші недоліки, наші помилки", - сказав Гутерріш після спілкування з Трампом у відповідь на закиди того щодо неефективності ООН.