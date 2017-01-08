Від теракту в Єрусалимі загинули 4 людей, влада каже про причетність ІДІЛ

У неділю в центрі Єрусалима вантажівка в’їхала у натовп людей, в результаті наїзду загинули четверо людей.
Про це повідомляє газета Haaretz.
Повідомляється, що всі загиблі були солдатами. Крім того, 13 людей отримали поранення.
В поліції Ізраїлю охарактеризували атаку як теракт.
Поліція застрелила водія вантажівки, який до цього мешкав у східному Єрусалимі.
"Нам відома особа нападника. Всі знаки вказують на те, що він був прибічником "Ісламської держави" - сказав прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу на місці теракту.
При цьому він вказав на можливий зв’язок між терактами в Ніцці, Берліні і Єрусалимі.