Від теракту в Єрусалимі загинули 4 людей, влада каже про причетність ІДІЛ

Неділя, 08 січня 2017, 17:53

У неділю в центрі Єрусалима вантажівка в’їхала у натовп людей, в результаті наїзду загинули четверо людей.

Про це повідомляє газета Haaretz.

Повідомляється, що всі загиблі були солдатами. Крім того, 13 людей отримали поранення.

В поліції Ізраїлю охарактеризували атаку як теракт.

Поліція застрелила водія вантажівки, який до цього мешкав у східному Єрусалимі.

"Нам відома особа нападника. Всі знаки вказують на те, що він був прибічником "Ісламської держави" - сказав прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу на місці теракту.

При цьому він вказав на можливий зв’язок між терактами в Ніцці, Берліні і Єрусалимі.