Посольство України в Іспанії стало на захист українського футболіста Зозулі

П'ятниця, 03 лютого 2017, 12:54

Посольство України в Іспанії висловлює глибоку стурбованість з приводу необґрунтованих звинувачень проти футболіста збірної України, нинішнього гравця іспанської команди "Реал Бетіс" Роман Зозулі.

Про це йдеться у прес-релізі посольства.

Посольство наголошує на необґрунтованості звинувачень у "нацизмі", що пролунали на адресу футболіста від іспанських вболівальників.

"Ми дуже пишаємося такими мужніми і патріотичними людьми, як Роман. З цієї причини ми вважаємо несправедливими звинувачення відносно нашого співвітчизника, який захищає свою країну … кілька осіб не можуть вплинути на розвиток професійного футболіста. З цієї причини ми вважаємо, що Роман Зозуля повинен відновити своє право на професійну діяльність", – йдеться у заяві посольства.

У посольстві України нагадують іспанській громадськості, що на сьогодні Україна захищається від агресії Російської Федерації, яка розпочала проти нашої країни гібридну війну, анексувавши Крим та розпочавши агресію на Донбасі.

"Роман Зозуля – це один з патріотів України, яки підтримує армію свого народу в його боротьбі з агресором за територіальну цілісність нашої країни", – наголосили у посольстві.

Як відомо, на цьому тижні навколо українського футболіста Романа Зозулі, права на якого належать іспанському "Бетису", вибухнув скандал. Інцидент повʼязаний з тим, що вболівальники мадридського "Райо Вальєкано" за який Зозуля мав розпочати виступи на правах оренди рішуче висловилися проти того, аби "нацист Зозуля" грав за їх команду. Керівництво клубу прислухалося до вболівальників, відтак Зозуля повернувся до "Бетису" і тепер протягом наступних півроку не має права виступати в жодному професійному клубі.

Додамо, у соцмережі Twitter запустили флешмоб #ProudOfZozulya - на підтримку футболіста Романа Зозулі.

До флешмобу приєдналася і віце-премʼєр міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка зробила на своїй сторінці у Facebook репост малюнка.