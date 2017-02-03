Знайти
АКТУАЛЬНО

У Порошенка пояснили, чому він заявив про референдум по НАТО

Україна призначила Ігоря Долгова послом в Грузії

В США пояснили, навіщо змінили режим санкцій проти ФСБ

Протести у Румунії: 220 тисяч незгодних з діями уряду вийшли на вулиці

Кабмін звільнив заступника міністра оборони з євроінтеграції

Санкції проти РФ не скасують поки зберігається окупація Криму – постпред США в ООН




Посольство України в Іспанії стало на захист українського футболіста Зозулі

П'ятниця, 03 лютого 2017, 12:54
Версія для друку Коментарі

Посольство України в Іспанії висловлює глибоку стурбованість з приводу необґрунтованих звинувачень проти футболіста збірної України, нинішнього гравця іспанської команди "Реал Бетіс" Роман Зозулі.

Про це йдеться у прес-релізі посольства.

Посольство наголошує на необґрунтованості звинувачень у "нацизмі", що пролунали на адресу футболіста від іспанських вболівальників.

"Ми дуже пишаємося такими мужніми і патріотичними людьми, як Роман. З цієї причини ми вважаємо несправедливими звинувачення відносно нашого співвітчизника, який захищає свою країну …  кілька осіб не можуть вплинути на розвиток професійного футболіста. З цієї причини ми вважаємо, що Роман Зозуля повинен відновити своє право на професійну діяльність", – йдеться у заяві посольства.

У посольстві України нагадують іспанській громадськості, що на сьогодні Україна захищається від агресії Російської Федерації, яка розпочала проти нашої країни гібридну війну, анексувавши Крим та розпочавши агресію на Донбасі.

"Роман Зозуля – це один з патріотів України, яки підтримує армію свого народу в його боротьбі з агресором за територіальну цілісність нашої країни", – наголосили у посольстві.

Як відомо, на цьому тижні навколо українського футболіста Романа Зозулі, права на якого належать іспанському "Бетису", вибухнув скандал. Інцидент повʼязаний з тим, що вболівальники  мадридського "Райо Вальєкано" за який Зозуля мав розпочати виступи на правах оренди рішуче висловилися проти того, аби "нацист Зозуля" грав за їх команду. Керівництво клубу прислухалося до вболівальників, відтак Зозуля повернувся до "Бетису" і тепер протягом наступних півроку не має права виступати в жодному професійному клубі.

Додамо, у соцмережі Twitter запустили флешмоб #ProudOfZozulya - на підтримку футболіста Романа Зозулі.

До флешмобу приєдналася і віце-премʼєр міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка зробила на своїй сторінці у Facebook репост малюнка.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:51
Росія має припинити давати техніку і зброю сепаратистам - посол Британії
15:39
ЄС ухвалив план боротьби з міграцією з Північної Африки
15:35
В РФ пояснили Білорусі, що не вводили прикордонний режим, лише "режим прикордонних зон"
15:31
Прем'єр Чехії публічно виматюкав міністра фінансів: "він на**ав чеську державу"
15:12
Туреччина обурена військовими маневрами Греції в Егейському морі
15:10
У Білому домі застерегли Ізраїль, що нові поселення не допоможуть досягти миру
14:56
Норвегія закупить у Німеччині чотири підводних човни
14:48
Хакери атакували Лейбористську партію Норвегії, підозрюють росіян
14:44
Клімкін здійснив неофіційний візит до Ізраїлю
14:27
Глава МЗС Литви про Донбас: ситуація повернулася на рівень 2014 року
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олена Бабакова, для Європейської правди

Безальтернативний Качинський: скандали в опозиції, що позбавляють Польщу шансів на зміну влади

Польська опозиція втратила ще одну ключову фігуру, довкола якої гуртувалися противники правлячої партії "Право і справедливість". Як наслідок, попри незадоволення партією влади, скандали довкола опозиції відбивають у поляків бажання виходити на вулиці...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Безвіз до відпустки: в ЄС узгодили, коли візьмуться за скасування віз для України

Найімовірніше, що затвердження безвізу відбудеться ще до інавгурації нового лідера Франції. Схоже, що цього разу ми дійсно на фінішній прямій... Є домовленість, що інші вибори, в тому числі в Німеччині, не будуть причиною подальшого відтермінування рішення по Україні...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  