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Австрійське ТБ вибачилося перед послом України за згадку про "російський Руслан"

Четвер, 09 лютого 2017, 18:53
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Австрійський телеканал ORF вибачився перед послом України в цій країні Олександром Щербою за те, що в сюжеті однієї з програм телеканалу український літак Ан-124 "Руслан" журналісти назвали "російським".

Текст вибачення від телеканалу посол України в Австрії розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Шановний пане посол… ми вибачаємося  за цю помилку... ми жодним чином не ставимо під сумнів суверенітет України...", – йдеться у відповіді телаканалу.

Зазначимо, що телеканал відповів на публічну вимогу Щерби за кілька годин після того, як посол публічно звернувся до ORF з вимогою виправити свою помилку.

"У сюжеті журналісти назвали "Руслан" "російським вантажним літаком"... Україна - не Росія і ніколи не буде нею. Такі дрібниці комусь можуть здатися несуттєвими, але в деяких випадках вони дуже важливі...", - написав посол.

Нагадаємо, 4 лютого український транспортний літак Ан-124 "Руслан" привіз деталь, необхідну для ремонту літака Boeing 777 швейцарських авіаліній, який здійснив аварійну посадку в канадському місті Ікалуїті, що знаходиться за Північним полярним колом. 

Відео приземлення літака, відзняте місцевими мешканцями, розміщене на YouTube, вже має понад 300 тис. переглядів і стало основою для сюжетів багатьох телеканалів в усьому світі.

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