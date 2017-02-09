У Франції назвали причину вибуху на АЕС Фламанвіль

Четвер, 09 лютого 2017, 20:15

Жак Вітковські, префект французького департаменту Манш повідомив, що технічний збій у роботі вентилятора став причиною вибуху на АЕС Фламанвіль у Франції.

Про це повідомляє AFP.

"Це технічний інцидент. Це не ядерна аварія", - сказав він.

За його словами, вентилятор вибухнув за межами "ядерної зони" на заводі, що знаходиться в експлуатації з 1980-х років і експлуатується контрольованим державою енергетичним гігантом EDF.

"Все вже позаду. Аварійні бригади залишили станцію", - сказав Вітковські.

Нагадаємо, внаслідок вибуху на АЕС Фламанвіль у Франції постраждали п’ять людей.

Раніше префектура оголосила про завершення робіт з ліквідації наслідків вибуху і пожежі о 12.00, наголосивши на тому, що мав місце інцидент неядерного характеру.

Як повідомлялося, вибух стався близько 10 ранку, у зоні поза ядерним реактором. Після цього в районі вибуху спалахнула пожежа. Влада одразу повідомила, що загрози радіаційного забруднення немає.