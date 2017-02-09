Знайти
АКТУАЛЬНО

Військовий літак Росії помилково атакував турецьких солдатів у Сирії, 3 загиблих

Саміт НАТО за участі Трампа пройде 25 травня - ЗМІ

У Франції стався вибух на АЕС, є поранені

Безвізовий режим для України набуде чинності 12 червня – ЗМІ

Дві третини інтернет-користувачів ЄС робили покупки онлайн в 2016 році

Чехія збільшила квоту на працівників з України




У Франції назвали причину вибуху на АЕС Фламанвіль

Четвер, 09 лютого 2017, 20:15
Версія для друку Коментарі

Жак Вітковські, префект французького департаменту Манш повідомив, що технічний збій у роботі вентилятора став причиною вибуху на АЕС Фламанвіль у Франції.

Про це повідомляє AFP.

"Це технічний інцидент. Це не ядерна аварія", - сказав він.

За його словами, вентилятор вибухнув за межами "ядерної зони" на заводі, що знаходиться в експлуатації з 1980-х років і експлуатується контрольованим державою енергетичним гігантом EDF.

"Все вже позаду. Аварійні бригади залишили станцію", - сказав Вітковські.

Нагадаємо, внаслідок вибуху на АЕС Фламанвіль у Франції постраждали п’ять людей.

Раніше префектура оголосила про завершення робіт з ліквідації наслідків вибуху і пожежі о 12.00, наголосивши на тому, що мав місце інцидент неядерного характеру.

Як повідомлялося, вибух стався близько 10 ранку, у зоні поза ядерним реактором. Після цього в районі вибуху спалахнула пожежа. Влада одразу повідомила, що загрози радіаційного забруднення немає.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:58
Гройсман каже про схвалення безвізу до літа
20:42
У Швеції визнали винним журналіста, який допоміг хлопчику з Сирії в'їхати до країни
20:15
У Франції назвали причину вибуху на АЕС Фламанвіль
19:57
Гройсман розповів, чого чекає від Трампа
19:40
США протестували запуск балістичної ракети "Minuteman ІІІ"
18:53
відео
Австрійське ТБ вибачилося перед послом України за згадку про "російський Руслан"
18:45
У Росії день введення ембарго на продукти з ЄС може стати "святом патріотизму"
18:06
Глава МЗС Литви відвідає Донбас 10 лютого
17:46
Військовий літак Росії помилково атакував турецьких солдатів у Сирії, 3 загиблих
17:31
Премʼєр Британії вважає помилкою антиміграційний указ Трампа
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Мельник, Микола Пахольницький, NewsMaker

Реальність і міфи. Що принесла Молдові зона вільної торгівлі з ЄС

Напередодні візиту до Брюсселя президент Молдови Ігор Додон опублікував на своєму сайті статтю, яка доводить негативний ефект від зони вільної торгівлі з ЄС. Наші партнери з молдовського порталу NewsMaker вирішили розібратися, чи справедливі такі висновки (рос.)

Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Вибори з окупантами": чому з’явилася заява посла Німеччини та як має реагувати Україна

Заява посла Німеччини збігається з позицією частини німецьких політиків. Частини – але далеко не всіх. Тож реагуючи на дії дипломата, важливо мимохідь не зіпсувати відносини з Німеччиною в цілому. І у вівторок Україна небезпечно наблизилася до цієї червоної лінії – хоча й не перетнула її.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  