Знайти
АКТУАЛЬНО

Представництво ЄС закликає Раду ухвалити закон про ринок електроенергії

Суд у Страсбурзі: Росія має виплатити понад 3 млн євро у "справі Беслану"

В Парижі підпалили будинок зі штаб-квартирою Ле Пен, обіцяють повторити

Російський триколор визнано "другим державним" у Придністров’ї

США перехопили переговори сирійських військових, які готували хіматаку - ЗМІ

Тіллерсон: відносини США з РФ не покращаться без вирішення ситуації в Україні




Суд у Страсбурзі: Росія має виплатити понад 3 млн євро у "справі Беслану"

Четвер, 13 квітня 2017, 11:32
Версія для друку Коментарі

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу потерпілих від трагедії в Беслані проти Росії, зобов'язавши її виплатити загалом понад 3 млн євро.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду.

ЄСПЛ визнав, що Росія порушила статтю 2 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права людини на життя.

Трагедія в Беслані (Північна Осетія) сталася у вересні 2004 року, коли терористи захопили школу та дітей як заручників. Під час звільнення школи російськими силовиками понад 330 людей загинули, включаючи понад 180 дітей. Понад 750 було поранено.

Звернення до Європейського суду з прав людини подали 409 громадян Росії, чиї рідні загинули або постраждали під час трагедії, або самі вони побували в заручниках у бесланській школі.

Суд, зокрема, визнав, що російські державні органи не вжили достатніх превентивних заходів для упередження захоплення школи – при тому, що влада мала достатньо інформації про планований в регіоні терористичний акт проти освітнього закладу.

Крім цього, суд визнав незадовільним проведене після теракту розслідування, яке не дозволило визначити, чи було застосування російськими силовиками сили обґрунтованим у ситуації, яка склалася.

Суд також визнав серйозні недоліки в плануванні операції зі звільнення заручників та встановив порушення Європейської конвенції з прав людини в частині застосування силами безпеки летальних засобів при проведенні операції.

Страсбурзький суд постановив, що в якості компенсації заявникам має бути відшкодовано 2 млн 995 тисяч євро. Крім того, їм має бути відшкодовано 88 тисяч євро витрат, пов’язаних із судовим процесом.

Росія має право подати апеляцію на це рішення.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:53
У Кремлі назвали неприйнятним рішення ЄСПЛ по справі Беслану
12:38
Представництво ЄС закликає Раду ухвалити закон про ринок електроенергії
12:28
Рада ратифікувала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою
12:19
Глава МЗС Німеччини розкритикував вето РФ на резолюцію РБ ООН щодо Сирії
12:15
Затриманий іракець не причетний до теракту в Дортмунді
11:52
Росія заявила, що не буде підтримувати резолюції із засудженням уряду Сирії
11:32
Суд у Страсбурзі: Росія має виплатити понад 3 млн євро у "справі Беслану"
11:26
В Парижі підпалили будинок зі штаб-квартирою Ле Пен, обіцяють повторити
11:14
Меркель: в інтересах Німеччини мати добрі відносини з США
10:56
Мінфін Німеччини сподівається, що Ле Пен не стане президентом Франції
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Любов Акуленко, Юрій Оглашенний, для Європейської правди

Безпечна їжа. Як в Україні гарантуватимуть європейську якість продуктів

Україна нарешті зробила крок до європейської системи контролю операторів ринку харчової продукції, без якого ми можемо втратити доступ на ринок ЄС. Поновлення держконтролю за виробництвом завжди вважається злом для бізнесу. Як бізнес зможе захиститися від свавілля контролерів?

Марина Воротнюк, для Європейської правди

Турецьке розлучення із Заходом. Чи пройшла Анкара точку неповернення?

Конституційний референдум 16 квітня відбувається на тлі антагоністичних відносин Туреччини зі своїми традиційними партнерами на Заході. Позитивні результати волевиявлення додатково поглиблять авторитарні тенденції всередині країни та призведуть до ще більшого загострення відносин із ЄС.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  