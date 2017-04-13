Суд у Страсбурзі: Росія має виплатити понад 3 млн євро у "справі Беслану"

Четвер, 13 квітня 2017, 11:32

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу потерпілих від трагедії в Беслані проти Росії, зобов'язавши її виплатити загалом понад 3 млн євро.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду.

ЄСПЛ визнав, що Росія порушила статтю 2 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права людини на життя.

Трагедія в Беслані (Північна Осетія) сталася у вересні 2004 року, коли терористи захопили школу та дітей як заручників. Під час звільнення школи російськими силовиками понад 330 людей загинули, включаючи понад 180 дітей. Понад 750 було поранено.

Звернення до Європейського суду з прав людини подали 409 громадян Росії, чиї рідні загинули або постраждали під час трагедії, або самі вони побували в заручниках у бесланській школі.

Суд, зокрема, визнав, що російські державні органи не вжили достатніх превентивних заходів для упередження захоплення школи – при тому, що влада мала достатньо інформації про планований в регіоні терористичний акт проти освітнього закладу.

Крім цього, суд визнав незадовільним проведене після теракту розслідування, яке не дозволило визначити, чи було застосування російськими силовиками сили обґрунтованим у ситуації, яка склалася.

Суд також визнав серйозні недоліки в плануванні операції зі звільнення заручників та встановив порушення Європейської конвенції з прав людини в частині застосування силами безпеки летальних засобів при проведенні операції.

Страсбурзький суд постановив, що в якості компенсації заявникам має бути відшкодовано 2 млн 995 тисяч євро. Крім того, їм має бути відшкодовано 88 тисяч євро витрат, пов’язаних із судовим процесом.

Росія має право подати апеляцію на це рішення.