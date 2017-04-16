Нова загроза світовій економіці – дефіцит кваліфікованих співробітників – ВЕФ

Неділя, 16 квітня 2017, 11:49

Світовий економічний форму (Давос, Швейцарія) фіксує нову світову проблему – внаслідок бурхливого розвитку технологій, компанії все частіше стикаються з труднощами при пошуку працівників на посади, що вимагають високої кваліфікації.

Про це йдеться на сайті ВЕФ.

Форум наводить топ-10 країн, чиї компанії стикаються з такими проблемами. На першому місці – Японія, де такі проблеми мають 81% компаній. У топ-3 також входять Індія (64%) і Бразилія (63%).

Серед європейських країн така проблема найбільш гостра в Греції (42%), Німеччини (40%) та Італії (44%).

У той же час у Франції ця проблема актуальна для 21% компаній, у Великобританії – 12%, а для Іспанії (має найвищий рівень безробіття в ЄС) – всього 3%.