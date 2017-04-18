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Прем'єр Британії хоче провести дострокові парламентські вибори 8 червня

Вівторок, 18 квітня 2017, 13:10
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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про плани провести дострокові загальні вибори у країні, які відбудуться 8 червня.

Відповідну заяву Мей зробила сьогодні у Лондоні, повідомляє ВВС.

Мей заявила, що проведення дострокових виборів "в національних інтересах Британії".

За її словами, це єдиний спосіб, який "гарантує визначеність і стабільність на роки вперед, щоб провести ці вибори і заручитися вашою підтримкою для рішень, які я буду приймати".

Прем'єр-міністр може призначити дострокові вибори, якщо вона отримає згоду двох третин депутатів у Палаті громад.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін раніше заявляв, що його партія підтримує дострокове голосування.

На Даунінг-стріт раніше заперечували, що Мей оголосить про проведення виборів до наступних чергових виборів, які мали відбутися у 2020 році.

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