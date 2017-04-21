У Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді – ЗМІ

П'ятниця, 21 квітня 2017, 08:39

У п’ятницю вранці поліція Німеччини затримала у федеральній землі Баден-Вюртемберг 28-річного вихідця з Росія Сергія В, який є ймовірним учасником нападу поблизу біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія".

Про це повідомляє Spiegel Online з посиланням на власні джерела в поліції.

Правоохоронці вистежили підозрюваного ще тиждень тому і з того часу за ним спостерігали. На слід ймовірного злочинця їх навело джерело у фінансовому секторі.

За даними видання, ймовірний виконавець вибухів, 28-річний російський німець Сергій В. проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не є екстремістом, а діяв суто з корисливих міркувань. Зокрема, він мав намір заробити на знеціненні акцій "Боруссії" внаслідок вибухів.

Так, підозрюваний взяв кредит і придбав 15 тисяч сертифікатів загальною вартістю 78 тисяч євро, необхідних для подальшого придбання та реалізації цінних паперів.

Нагадаємо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталося три вибухи, коли він від'їжджав від готелю напередодні матчу Лігі чемпіонів.

Згодом на місці вибухів знайшли записку, в якій невідомий бере на себе відповідальність за подію.

Генеральна прокуратура Німеччини кваліфікувала вибухи, що сталися у Дортмунді, як теракт.