Знайти
АКТУАЛЬНО

Глава Європарламенту: Brexit можна скасувати, якщо цього захочуть виборці

Чорногорія звинуватила РФ у маніпуляціях і інформаційній війні

У Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді – ЗМІ

Під час стрілянини у Парижі загинув поліцейський, ІДІЛ заявила про свою причетність

До окупованого Криму приїхали політики з Італії, Австрії та євродепутат з Румунії

ExxonMobil хоче звільнення від санкцій США, які заважають спільним проектам з РФ - ЗМІ




У Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді – ЗМІ

П'ятниця, 21 квітня 2017, 08:39
Версія для друку Коментарі

У п’ятницю вранці поліція Німеччини затримала у федеральній землі Баден-Вюртемберг 28-річного вихідця з Росія Сергія В, який є ймовірним учасником нападу поблизу біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія".

Про це повідомляє Spiegel Online з посиланням на власні джерела в поліції.

Правоохоронці вистежили підозрюваного ще тиждень тому і з того часу за ним спостерігали. На слід ймовірного злочинця їх навело джерело у фінансовому секторі.

За даними видання, ймовірний виконавець вибухів, 28-річний російський німець Сергій В. проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не є екстремістом, а діяв суто з корисливих міркувань. Зокрема, він мав намір заробити на знеціненні акцій "Боруссії" внаслідок вибухів.

Так, підозрюваний взяв кредит і придбав 15 тисяч сертифікатів загальною вартістю 78 тисяч євро, необхідних для подальшого придбання та реалізації цінних паперів.

Нагадаємо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталося три вибухи, коли він від'їжджав від готелю напередодні матчу Лігі чемпіонів.

Згодом на місці вибухів знайшли записку, в якій невідомий бере на себе відповідальність за подію.

Генеральна прокуратура Німеччини кваліфікувала вибухи, що сталися у Дортмунді, як теракт.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:54
Глава Європарламенту: Brexit можна скасувати, якщо цього захочуть виборці
09:53
Прокуратура Німеччини підтвердила затримання росіянина за підозрою у нападі в Дортмунді
09:22
Чорногорія звинуватила РФ у маніпуляціях і інформаційній війні
09:21
У Сирії відновили евакуацію після 48-годинної затримки
08:58
Deutsche Bank оштрафували в США на ще 156 млн доларів
08:50
У Сирії загинув російський військовий радник - Міноборони РФ
08:39
У Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді – ЗМІ
08:24
У Болгарії затримали п’ятьох німців за підозрою в тероризмі
08:04
Під час стрілянини у Парижі загинув поліцейський, ІДІЛ заявила про свою причетність
19:49
відео
Канцлер Австрії "пішов в народ", розносячи піцу: австрійцям це не сподобалось
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...

Ганна Твердохліб, Ужгородський прес-клуб

Дороги, вбиральні та нуль інформації: що утримує туристів з ЄС від відвідання України

"Туристки не змогли скористатися жіночими кімнатами. Вони зайшли в кафе і навіть замовили каву, хоча в Європі нормально попроситися виключно у вбиральню. І коли їм сказали, що треба вийти надвір і там піти до всім відомого приміщення, то їх здивуванню не було меж..."


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  