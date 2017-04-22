ExxonMobil заборонили починати спільні проекти з "Роснефтью" в обхід санкцій

Субота, 22 квітня 2017, 10:19

Міністерство фінансів США відхилило заявку нафтової компанії ExxonMobil про звільнення її від дій санкцій, які обмежують співпрацю з російським нафтовим гігантом "Роснефть".

Про це йдеться у короткому повідомленні на сайті Мінфіну США.

"Провівши консультацію з президентом Дональдом Трампом, Міністерство фінансів не буде видавати дозволи американським компаніям, включаючи ExxonMobil, які б дозволили проводити проекти з буріння, які заборонені в рамках чинних санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нафтова компанія ExxonMobil, яку до призначення на посаду держсекретаря США очолював Рекс Тіллерсон, звернулась до Міністерства фінансів США із запитом звільнити її від дій санкцій, які обмежують співпрацю з російським нафтовим гігантом "Роснефть".

ExxonMobil домагалася отримання дозволу США для проведення буріння разом із "Роснефтью" в Чорноморському шельфі.

Як відомо, "Роснефть" потрапила у список російських компаній, проти яких застосовуються економічні санкції за агресію РФ проти України.