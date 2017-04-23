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Екс-міністр фінансів Німеччини розпочинає кар’єру коміка

Неділя, 23 квітня 2017, 14:51
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Колишній міністр фінансів Німеччини, колишній лідер СДПН і суперник Ангели Меркель на виборах 2013 року Пеєр Штайнбрюк розпочинає кар’єру артиста-коміка.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Спільне сатиричне шоу Пеера Штайнбрюка і ФлоріанаШредера почне подорож містами Німеччини в липні 2017 року. У рекламному анонсі глядачам обіцяють "найвеселіше передвиборне дійство" цього літа. Розпочато попередній продаж квитків на їхні виступи в Берліні, Гамбурзі та Кельні.

Пеер Штайнбрюк обіймав посаду міністра фінансів в уряді Німеччини з 2005 по 2009 роки.

У кінці вересня 2012 року Штайнбрюка було висунуто соціал-демократами кандидатом на посаду канцлера на виборах 2013 року.

Під час роботи політиком і чиновником, Штайнбрюк не раз опинявся у центрі уваги громадськості через свої дотепні і часто провокаційні вчинки і висловлювання. Наприклад, в 2007 році Штайнбрюк з сім'єю демонстративно поїхав відпочивати в Намібію, замість того щоб відправитися до Вашингтона на зустріч міністрів фінансів "Великої сімки".

У лютому 2013 року Штайнбрюк прокоментував підсумки виборів в Італії недипломатичним чином, заявивши, що "перемогли два клоуни" - маючи на увазі колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі та політика-популіста (і дійсно професійного коміка) Беппе Грілло. В знак протесту президент Італії Джорджо Наполітано скасував запланований офіційний обід з Штайнбрюком.

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