Посли ЄС у середу голосуватимуть за безвізовий режим для України

Середа, 26 квітня 2017, 09:06

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України.

Порядок денний зустрічі послів ЄС 26 квітня опублікований на сайті Ради ЄС і Європейської ради.

У переліку проектів, які COREPER розглядатиме у середу, зазначено "регламент Європарламенту і Ради ЄС, що вносить зміни до регламенту про перелік третіх країн, чиї громадяни при перетині зовнішніх кордонів потребують віз, і країн, чиї громадяни звільняються від такої вимоги (Україна)".

Після того, як український безвіз схвалять посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.

Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".