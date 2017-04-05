У Сербії поширюються антиурядові протести: акції пройшли у 15 містах

У більш ніж 15 містах по всій Сербії у вівторок ввечері пройшли антиурядові мітинги, організовані через соціальні мережі.
Про це повідомляє Balkan Insight.
Найбільші демонстрації відбулися в Белграді, Нові-Сад, Ніші і Крагуєваці. Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог, але протестували проти того, що вони називають "диктатурою" після перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.
Day 2: Protests in organised around #Serbia, largest in #Belgrade, reasons: 'rigged' elections, media freedom & Vucic. via @MajaBjelos pic.twitter.com/hiwBRdtN4G— Balkanist Magazine (@Balkanist) 4 квітня 2017 р.
Демонстранти також протестували проти очікуваного державного контролю ЗМІ і порушень в ході президентських виборів, які відбулися 2 квітня. Протестувальники вигукували гасла на кшталт "Вучич злодій!", "Геть" і "Ви вкрали голоси".
Вони відмовилися визнати перемогу на президентських виборах Вучича після того, як він набрав 55 відсотків голосів, майже на 40 відсотків більше, ніж екс-омбудсмен Саша Янкович, який посів друге місце.
Traffic in #Belgrade where thousands protest against election irregularities is stopped #Izbori2017 https://t.co/HNzi3Whd9R pic.twitter.com/niVFGv0ugI— Balkan Insight (@BalkanInsight) 4 квітня 2017 р.
Раніше у вівторок Вучич заявив, що люди мають право на протест, якщо вони будуть утримуватися від насильства.
Принаймні 15 тисяч осіб взяли участь у мітингу в Белграді, в результаті рух у місті зупинився. У північному сербському місті Нові-Сад близько 2000 людей вийшли на вулиці на знак протесту, організованого студентським рухом.
Centar Niša, od Suda do Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM— Predrag Blagojevic (@pblagojevic) 4 квітня 2017 р.
У південному місті Ніш близько 5000 осіб, в основному молоді люди, організували акцію протесту через соціальні мережі. Втім, пенсіонери теж прийшли на мітинг, заявивши, що вони не хочуть, щоб їхні діти і внуки залишали країну в пошуках роботи.
Нагадаємо, в понеділок тисячі людей вийшли на вулиці Белграда та інших міст Сербії на знак протесту проти перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.