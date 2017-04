У Сербії поширюються антиурядові протести: акції пройшли у 15 містах

У більш ніж 15 містах по всій Сербії у вівторок ввечері пройшли антиурядові мітинги, організовані через соціальні мережі.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Найбільші демонстрації відбулися в Белграді, Нові-Сад, Ніші і Крагуєваці. Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог, але протестували проти того, що вони називають "диктатурою" після перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.

Day 2: Protests in organised around #Serbia, largest in #Belgrade, reasons: 'rigged' elections, media freedom & Vucic. via @MajaBjelos pic.twitter.com/hiwBRdtN4G