У Сербії поширюються антиурядові протести: акції пройшли у 15 містах

Середа, 05 квітня 2017, 09:41

У більш ніж 15 містах по всій Сербії у вівторок ввечері пройшли антиурядові мітинги, організовані через соціальні мережі.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Найбільші демонстрації відбулися в Белграді, Нові-Сад, Ніші і Крагуєваці. Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог, але протестували проти того, що вони називають "диктатурою" після перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.

Демонстранти також протестували проти очікуваного державного контролю ЗМІ і порушень в ході президентських виборів, які відбулися 2 квітня. Протестувальники вигукували гасла на кшталт "Вучич злодій!", "Геть" і "Ви вкрали голоси".

Вони відмовилися визнати перемогу на президентських виборах Вучича після того, як він набрав 55 відсотків голосів, майже на 40 відсотків більше, ніж екс-омбудсмен Саша Янкович, який посів друге місце.

Раніше у вівторок Вучич заявив, що люди мають право на протест, якщо вони будуть утримуватися від насильства.

Принаймні 15 тисяч осіб взяли участь у мітингу в Белграді, в результаті рух у місті зупинився. У північному сербському місті Нові-Сад близько 2000 людей вийшли на вулиці на знак протесту, організованого студентським рухом.

Centar Niša, od Suda do Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM — Predrag Blagojevic (@pblagojevic) 4 квітня 2017 р.

У південному місті Ніш близько 5000 осіб, в основному молоді люди, організували акцію протесту через соціальні мережі. Втім, пенсіонери теж прийшли на мітинг, заявивши, що вони не хочуть, щоб їхні діти і внуки залишали країну в пошуках роботи.

Нагадаємо, в понеділок тисячі людей вийшли на вулиці Белграда та інших міст Сербії на знак протесту проти перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.