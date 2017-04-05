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В Європарламенті кажуть що безвіз підтвердить "європейський шлях України"

Середа, 05 квітня 2017, 20:32
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В Європейському парламент розпочалося обговорення законодавчої пропозиції про скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Представники ключових франції  Європарламенту (ЄНП, соціал-демократи, АЛДЕ, "зелені", консерватори), що виступили на початку дебатів, заявили, що Україна, на їх думку, "заслуговує на скасування віз"

Депутат Міхал Боні, що виступав від імені доповідача Марії Габріель, заявив, що Україна отримає плюси не лише власне від подорожей до країн ЄС.

"Громадяни отримують переваги від реформ, які відбулися в рамках плану дій візової лібералізації. І одночасно громадяни отримують сигнал, що країна – на європейському шляху", - заявив він.

Він також визнав, що розгляд питання про скасування віз забрав значно быльше часу, ніж планувалося.

"Доповідач  хоче подякувати українським громадянам за рішучість та за готовність чекати", - зачитав він звернення Габріель до депутатів.

 Очікується, що Європарламент офіційно схвалить український безвіз в четвер, 6 квітня.

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