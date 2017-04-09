Обвал будинку в Польщі: загинули 6 осіб, серед них двоє дітей

Неділя, 09 квітня 2017, 11:53

Внаслідок обвалу будинку в польському місті Свебодзіце в суботу 8 квітня вранці загинули 6 осіб, серед загиблих двоє дітей.

Про це повідомляє PAP.

За інформацією рятувальної служби Вроцлава, протягом нічних рятувальних робіт не було знайдено нових жертв.

Напередодні ввечері з-під завалів рятувальники витягли тіло шостого загиблого (54-річний чоловік – ред.), раніше стало відомо, що внаслідок обвалу будинку після вибуху газу загинули двоє дітей, двоє чоловіків і жінка.

Наразі пошукові роботи тривають, попри те, що вночі не було знайдено нових жертв.

Окрім загиблих, від обвалу будинку постраждали ще четверо осіб, серед яких 13-річна дитина. Вони знаходяться у лікарнях міст Свебодзіце, Свідніца та у Вроцлаві.

Раніше повідомлялося, що польські рятувальники знайшли тіла трьох людей, які загинули в результаті у обвалу будинку у місті Свебодзіце в суботу вранці.