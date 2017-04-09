Вибух у церкві в Єгипті: кількість загиблих збільшилася до 25

Неділя, 09 квітня 2017, 14:12

Внаслідок вибуху в коптській церкві в Єгипті загинули щонайменше 25 осіб, ще 60 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався у місті Танта в дельті Нілу, що знаходиться менш ніж в 100 кілометрах від Каїра.

Наразі не повідомляється про те, щоб якась організація взяла на себе відповідальність за проте все вказує на те, що, найбільш ймовірно, винуватцями вибуху є бойовики ІДІЛ, які погрожували активізувати напади на християн.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в коптській церкві в єгипетському місті Танта в дельті Нілу загинула щонайменше 21 особа, раніше також стало відомо про щонайменше 50 поранених.