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"Антонов" відсудив в аеропорту Анкари 25 мільйонів гривень

П'ятниця, 12 травня 2017, 12:32
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Державне підприємство "Антонов" отримало 25 мільйонів гривень компенсації за те, що аеропорт Анкари не зумів запобігти зіткненню українського вантажного судна з птахами.

Про це повідомляють в прес-службі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси "Антонова".

В березні 2008 року вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" ДП "Антонов" під час злету з аеропорту Анкари зіткнувся зі зграєю птахів, внаслідок чого повітряне судно отримало пошкодження. Екіпаж і вантаж не постраждали.

2009 року "Антонов" подав до суду з вимогою компенсувати збитки. Після багатолітньої судової тяганини за рішенням суду Анкари "Антонов" врешті отримав 25 мільйонів гривень компенсацій на свій банківський рахунок.

"Суд постановив, що турецька сторона із порушенням законодавства та норм Міжнародної організації цивільної авіації не вжила всіх можливих заходів орнітологічної безпеки, внаслідок чого виникла аварійна ситуація", - прокоментували справу в "Ілляшев та Партнери".

"Антонову" компенсували збитки у зв'язку з недотриманням аеропортом Анкари міжнародних стандартів щодо запобігання зіткнення повітряних суден з птахами, а також витрати підприємства на правовий захист прав і інтересів.

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