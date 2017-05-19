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ЄС: блокування соцмереж є питанням нацбезпеки, але зважайте на свободу слова

П'ятниця, 19 травня 2017, 14:41
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Європейський союз визначив свою позицію у питанні блокування соцмереж та запровадження санкцій проти IT-компаній.

Про це повідомили в представництві Європейського союзу в Україні у відповідь на запит "Європейської правди".

"Ми знаємо про рішення Ради національної безпеки і оборони України заблокувати ряд російських онлайн-сервісів, включаючи популярні соціальні медіа-платформи в Україні в рамках обмежувальних заходів, прийнятих Україною", - заявив у коментарі ЄП Юргіс Вільчинскас, керівник відділу преси та інформації представництва ЄС.

Він також наголосив, що Євросоюз "чув публічні заяви української влади, що рішення було прийнято виходячи з інтересів національної інформаційної безпеки і що за останні місяці Україна стала об'єктом численних кібератак та дезінформаційних кампаній".

"Ми визнаємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду", - наголосив представник ЄС.

Він водночас додав, що ці аргументи не є достатніми.

"Тим не менш, ми очікуємо, що влада має гарантувати, що обмежувальні заходи, ухвалені з міркувань нацбезпеки, не мають негативного впливу на фундаментальне право на свободу вираження думки", - наголосив дипломат.

Юргіс Вільчинскас додав, що в ЄС досі чекають на детальніші роз'яснення від української влади, "в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій".

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