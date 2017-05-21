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Туреччина затвердила безвізові поїздки для українців за ID-картками

Неділя, 21 травня 2017, 09:50
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Турецька влада офіційно опублікувала рішення про внесення змін до порядку взаємних поїздок і визнання внутрішнього українського паспорта, ID-картки, як проїзного документа для поїздок громадян України до Туреччини.

Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

"Турецька влада 20 травня офіційно опублікувала рішення 2017/10324 про внесення змін до порядку взаємних поїздок і визнання нового (внутрішнього) українського паспорта (ID-картки) як проїзного документа (travel document) для поїздок громадян України до Туреччини", - відзначив Соколюк.

Публікація рішення означає, що українці вже скоро зможуть їздити до Туреччини за ID-картками без закордонного паспорта, зазначає Соколюк.

"Чекаємо ноти МЗС з офіційною датою початку поїздок. Я думаю, один-два тижні", - написав Соколюк.

За словами голови ДМС, українці вже оформили понад 550 тисяч нових ID-карток. Щодня новий внутрішній паспорт оформляють 5-6 тисяч громадян України.

Нагадаємо, Україна і Туреччина підписали угоду про внесення змін до Угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів, у березні.

Положеннями угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються ID-картами, що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

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