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США можуть замінити військову допомогу Україні на кредити – ЗМІ

Понеділок, 22 травня 2017, 09:43
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Пропозиції президента США Дональда Трампа щодо бюджету включають заміну грантів на розвиток оборонної сфери низки країн, в тому числі України, на кредити.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

У разі затвердження Конгресом ці пропозиції вплинуть на допомогу десятку країн на суму до одного мільярда доларів.

Згідно з внутрішнім меморандумом Держдепу, на  кредити може бути замінена безоплатна допомога Пакистану, Тунісу, Лівану, Україні, Колумбії, Філліпінам, В'єтнаму тощо.

Зазвичай Офіс Держдепу з військової допомоги отримує близько 6 мільярдів доларів на розподіл у якості військових грантів. У цю суму входить понад три мільярди доларів на Ізраїль, 350 мільйонів доларів – на Йорданію і близько 1,3 мільярда на Єгипет. Ці гранти в бюджеті 2018 року будуть збережені.

Безоплатну допомогу для багатьох інших країн буде перетворено на позики.

В Конгресі вважають, що такий крок призведе до посилення Росії і Китаю. У закритому меморандумі Держдепартаменту також говориться, що для України таке рішення може призвести до зниження можливостей у боротьбі з бойовиками Донбасу, яких контролює Росія.

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