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Грузія заборонила в'їзд усім російським байкерам

Середа, 03 травня 2017, 15:56
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Через скандальний мотопробіг російського байкерського клубу "Нічні вовки" влада Грузії заборонила в’їзд до країни усім російським байкерам до кінця травневих свят.

Про це повідомляє видання "Новости-Грузия".

Заступник міністра внутрішніх справ Шалва Хуцішвілі підкреслює, що рішення про заборону на в'їзд російських байкерів грузинські прикордонники прийняли на цілком законних підставах.

 "У прикордонників є право на власний розсуд опитати людину, яка збирається в'їхати в країну - дізнатися мету візиту та іншу інформацію і на підставі цього прийняти рішення. Закон регулює в'їзд, виїзд і перебування іноземців. Тому це рішення прийнято на підставі закону", - заявив Хуцішвілі.

У МВС Грузії не приховують, що вдались до таких заходів у зв'язку з мотопробігом "На Берлін" клубу "Нічні вовки", лідер якого, Олександр Залдостанов, входить до санкційного списку Заходу.  

Оскільки "Нічні вовки" збиралися приїхати в Тбілісі, щоб відзначити там 9 травня, МВС Грузії вирішило відмовити у в'їзді всім російським мотоциклістам, у тому числі і тим, які не перебувають у жодних клубах.

Раніше Хуцішвілі відзначав, що для великої частини грузинського суспільства неприйнятний анонсований візит "Нічних вовків" і запланований ними перформанс, не відповідає духу свята. 

Нагадаємо, наприкінці квітня "Нічні вовки" зіштовхнулися з проблемами при в'їзді до Польщі.

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