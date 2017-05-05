Російський урядовий літак порушив повітряний простір Естонії

П'ятниця, 05 травня 2017, 16:56

Російський урядовий літак, ймовірно з главою МЗС Сергієм Лавровим на борту, порушив повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє видання Postimees з посиланням на Сили оборони Естонії.

Йдеться про літак ІЛ-96, який належить державному авіапідприємству "Росія", підпорядкованому Управлінню справами президента РФ. Літак порушив повітряний простір Естонії в середу ввечері в районі острова Вайндлоо.

Літак летів з вимкненими передавачами і не надав план польоту службам контролю повітряного руху Естонії. Також екіпаж літака не відповідав на запити естонських диспетчерів.

Зазначається, що літаками Іл-96 подорожують російські урядовці найвищого рангу. Згідно з даними сайту Flightradar, у середу ввечері через острів Вайндлоо пролягав маршрут літака, яким глава МЗС РФ Сергій Лавров прямував до Фінляндії з офіційним візитом.

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило посольство РФ про інцидент.

Варто зазначити, що минулого року російські військові літаки сім разів порушували повітряний простір Естонії. Цього року це перший такий інцидент.