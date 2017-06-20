США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ в Україні

Вівторок, 20 червня 2017, 18:08

У зв'язку з агресією РФ в Україні, США ввели санкції ще проти 19 осіб, серед яких росіяни та чиновники анексованого Криму, та проти 39 компаній, серед яких російські банки та "дочки" "Транснефти".

Про це повідомляється на сайті Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC).

До списку з 19 фізичних осіб, щодо яких США ввели санкції, потрапив Олександр Бабаков - заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ.

Бабакову належить українська група компаній "VS Energy", а також готель Прем'єр Палас в Києві і ялтинський готель "Ореанда". Він є мажоритарним акціонером низки українських енергетичних підприємств, у тому числі "Київобленерго".

Під санкціями опинився також Андрій Мельников, глава "Міністерства економічного розвитку" підконтрольного Кремлю уряду анексованого Криму.

Також до списку секторальних санкцій OFAC потрапили банки, зареєстровані у РФ та анексованому Криму, та численні "дочки" російської транспортної монополії "Транснефть". Як відомо, сама "Транснефть", разом із компаніями "Газпром", "Лукойл", "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз" знаходиться під секторними санкціями з 2015 року.

Окрім того, США додали до санкційного списку ТОВ "Байк. В. Центр", засновником якого є лідеру російського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов, та компанії російського бізнесмена-ресторатора Євгенія Пригожина - "Конкорд Кейтеринг" та "Конкорд Менеджмент й Консалтинг".