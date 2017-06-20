Знайти
АКТУАЛЬНО

Консультативна місія ЄС: не маємо претензій до СБУ, але реформа потрібна

Порошенко зустрівся з Трампом в Білому домі

США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ в Україні

В ЄС нарощують критику України: Луценко гальмує реформи, немає змін у СБУ

НАТО завершило розміщення чотирьох батальйонів у країнах Балтії та Польщі

ЄСПЛ схвалив рішення проти РФ щодо "пропаганди гомосексуалізму"



США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ в Україні

Вівторок, 20 червня 2017, 18:08
Версія для друку Коментарі

У зв'язку з агресією РФ в Україні, США ввели санкції ще проти 19 осіб, серед яких росіяни та чиновники анексованого Криму, та проти 39 компаній, серед яких російські банки та "дочки" "Транснефти".

Про це повідомляється на сайті Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC).

До списку з 19 фізичних осіб, щодо яких США ввели санкції, потрапив Олександр Бабаков - заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ.

Бабакову належить українська група компаній "VS Energy", а також готель Прем'єр Палас в Києві і ялтинський готель "Ореанда". Він є мажоритарним акціонером низки українських енергетичних підприємств, у тому числі "Київобленерго".

Під санкціями опинився також Андрій Мельников, глава "Міністерства економічного розвитку" підконтрольного Кремлю уряду анексованого Криму.

Також до списку секторальних санкцій OFAC потрапили банки, зареєстровані у РФ та анексованому Криму, та численні "дочки" російської транспортної монополії "Транснефть".  Як відомо, сама "Транснефть", разом із компаніями "Газпром", "Лукойл", "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз" знаходиться під секторними санкціями з 2015 року. 

Окрім того, США додали до санкційного списку ТОВ "Байк. В. Центр", засновником якого є лідеру російського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов, та компанії російського бізнесмена-ресторатора Євгенія Пригожина - "Конкорд Кейтеринг" та "Конкорд Менеджмент й Консалтинг".

 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:21
відео
Трамп про зустріч з Порошенком: у нас була дуже-дуже хороша дискусія
19:10
Порошенко: США допоможуть повернути українців, які незаконно утримуються в РФ
18:56
Порошенко про зустріч з Трампом: ми отримали тверду підтримку з боку США
18:46
Консультативна місія ЄС: не маємо претензій до СБУ, але реформа потрібна
18:36
фото
Порошенко зустрівся з Трампом в Білому домі
18:16
Україна хоче зробити спільними всі пункти наземного перетину кордону з ЄС
18:08
США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ в Україні
17:43
Порошенко відвідає Брюссель після робочого візиту до США
17:34
В Афганістані таліби застрелили вісьмох охоронців, які працювали на базі США
17:17
Винищувач США збив озброєний безпілотник проурядових сирійських сил
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Константинов, для Європейської правди

Ірану додадуть санкцій: чи призведе новий курс США до війни на Близькому Сході

Ухвалений Сенатом законопроект фактично визначає Іран як головного противника США на Близькому Сході. Ворожість Трампа до Ірану робить малоймовірним нормальний діалог з Вашингтоном. Тегеран отримав вагому причину повернутися до роботи над ядерною програмою.

Юрій Панченко, Європейська правда

Врятуватись від Європи: Україна йде на конфлікт з СОТ, уникаючи скандалу з ЄС

В уряді знайшли шлях, як ввести додаткові експортні мита на металобрухт в обхід наших зобов'язань перед ЄС. Втім, така схема суттєво послабить позицію Україні в майбутній суперечці в СОТ. А крім того, створює умови для тіньового експорту металобрухту з країни.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  