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Невідомий вчинив вибух на центральному вокзалі Брюсселя

Вівторок, 20 червня 2017, 22:58
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Невідомий вчинив вибух на центральному залізничному вокзалі Брюсселя. Наразі ситуацію взято під контроль.

Про це повідомляє портал VTM із посиланням на федеральну поліцію Брюсселя.

Видання зазначає, що згідно з підтвердженим даним, вибух вчинила людина із поясом шахіда. Очевидці зазначають, що з-під його одягу стирчали провода.

У відповідь поліція відкрила по ньому вогонь. У поліції додають – єдиним, хто отримав поранення був сам терорист.

Вибух призвів до зупинення залізничного руху. Також, за непідтвердженими даними, було евакуйовано центральну площу Гранд-Пляс.

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