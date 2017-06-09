У Британії озброєний чоловік захопив у заручники працівників центру зайнятості

П'ятниця, 09 червня 2017, 11:47

Чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники співробітників центру зайнятості в Ньюкаслі на північному сході Англії.

Про це повідомляє британська поліція у своєму Twitter.

"Спеціалісти-переговорники перебувають на місці, дороги навколо будівлі перекриті", - йдеться у заяві місцевої поліції.

За даними поліції, наразі немає ніяких повідомлень про поранених.

У поліції вважають, що чоловік, який захопив у заручники людей, є відомим у даному центрі зайнятості, тому розглядають це як окремий інцидент.