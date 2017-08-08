Кандидат в канцлери Німеччини від "лівих" виступила за зміну курсу щодо РФ

Вівторок, 08 серпня 2017, 09:27

Кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт підтримала висловлювання лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера про необхідність зміну курсу у відносинах з Росією

Про це вона заявила в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому у ніч на 8 серпня, повідомляє Spiegel.

На думку Вагенкнехт, задля миру та безпеки у Європі необхідно негайно повернутися до традиції "політики розрядки" стосовно Росії.

"Якщо ВДП ("Вільна демократична партія") згадала про ці зовнішньополітичні традиції, це можна тільки привітати", - заявила вона.

5 серпня глава Вільної демократичної партії Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає незаконну анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати не можливо, не варто прив’язувати до нього інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

8 серпня Лінднер знову прояснив свою позицію щодо відносин з Росією та Криму. У інтерв’ю виданню Bild політик заявив, що не виступає за "м’який курс" стосовно Москви.

"Ми не хочемо пом’якшувати санкції без кроків з боку Росії. Москві потрібно надіслати сигнал, що Росія матиме місце у європейському домі, якщо вона знову дотримуватиметься правил внутрішнього порядку", - відзначив Лінднер.

Лінднер знову повторив свою позицію, що анексія Криму суперечить нормам міжнародного права, але оскільки у довгостроковій перспективі не буде знайдено рішення, "цей конфлікт слід заморозити".

"Так можна перевірити, чи хоче Росія змінити свою імперіалістичну та агресивну політику у менш критичних місцях. Якщо ж ні, і це трапилося на вихідних, санкції повинні бути посилені, а не скасовані", - додав Лінднер.