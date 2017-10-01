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США спрямують авіаносну группу до Корейського півострова - ЗМІ

Неділя, 01 жовтня 2017, 16:47
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США в середині жовтня планують спрямувати до Корейського півострова авіаносну групу на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган".

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерело в Міноборони Південної Кореї.

"Ми проводимо консультації з США щодо плану дій авіаносної групи, очолюваною атомним авіаносцем "Рональд Рейган", у Японському морі в районі 15 жовтня", - розповів військовий.

Авіаносець супроводжуватимуть ще кілька військових кораблів, які входять до складу авіаносної ударної групи.

Саме ця група базується на військово-морській базі Йокосука в Японії.

Групу буде направлено до Корейського півострова для проведення спільних навчань з ВМС Південної Кореї.

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