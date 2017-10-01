США спрямують авіаносну группу до Корейського півострова - ЗМІ

США в середині жовтня планують спрямувати до Корейського півострова авіаносну групу на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган".
Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерело в Міноборони Південної Кореї.
"Ми проводимо консультації з США щодо плану дій авіаносної групи, очолюваною атомним авіаносцем "Рональд Рейган", у Японському морі в районі 15 жовтня", - розповів військовий.
Авіаносець супроводжуватимуть ще кілька військових кораблів, які входять до складу авіаносної ударної групи.
Саме ця група базується на військово-морській базі Йокосука в Японії.
Групу буде направлено до Корейського півострова для проведення спільних навчань з ВМС Південної Кореї.