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Уряд Іспанії скликає позачергове засідання Кабміну

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:54
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Іспанський уряд оголосив про позачергове засідання Кабінету Міністрів сьогодні, 27 жовтня, після голосування парламенту Каталонії за незалежність.

Про це повідомляє El Pais.

Повідомляється, що позачергове засідання Кабінету Міністрів відбудеться сьогодні ввечері.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой у зв’язку з проголошенням незалежності Каталонії закликав іспанців зберігати спокій.

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