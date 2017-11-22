Посол ЄС: Україна є двигуном Східного партнерства

Середа, 22 листопада 2017, 11:39

Україна в останні роки провела більше реформ, ніж інші учасники Східного партнерства і є його двигуном.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

"Україна – не просто один із шести учасників партнерства. В останні 3-4 роки ви провели більше реформ (ніж інші країни СхП). Тому моя відповідь – так, ваша держава, безперечно, є двигуном партнерства" - сказав він.

Водночас посол зазначив, що всі країни-члени партнерства дуже різні.

"Відрізняється політична, економічна ситуація, ресурси і навіть їхні очікування щодо відносин з ЄС. А отже, двосторонні відносини ЄС із кожною з цих шести країн – дуже різні. Однак є низка викликів, спільних для всіх партнерів. І тому ми віримо, що така регіональна рамка, якою є Східне партнерство, і надалі потрібна" - зазначив Мінгареллі.

За його словами, потенціал Східного партнерства полягає у можливості обміну між країнами членами з різних питань. Зокрема, посол наголосив на тому, що в Україні потужне громадянське суспільство, яке могло б стати джерелом натхнення для активістів в інших країнах.

При цьому, на думку посла, ідею створення різних груп усередині Східного партнерства лише ускладнять його роботу.

"Краще ми будемо враховувати особливість кожної країни у двосторонньому форматі, а для регіонального формату залишимо те, що є спільним" - сказав Мінгареллі.

Як повідомлялося, в Євросоюзі ще не знають, чи будуть рекомендації Європейського парламенту щодо створення для України, Молдови та Грузії моделі "Східне партнерство плюс" відображені у декларації саміту "Східного партнерства", який пройде 24 листопада в Брюсселі.