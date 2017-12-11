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Глава МЗС Литви: корупція – це ворог України, що, можливо, рівний російській агресії

Понеділок, 11 грудня 2017, 12:56
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Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс назвав корупцію ворогом України, який, можливо, дорівнює російській агресії.

Про це він сказав перед засіданням міністрів закордонних справ у Брюсселі.

За його словами, питання боротьби з корупцією є болісним питанням для України і дуже складним викликом, який стоїть перед нею.

"Окрім російської агресії проти України, корупція це ворог номер два, а можливо, навіть ворог, рівний агресії", - зазначив Лінкявічюс.

Нагадаємо, президент Литви Даля Грибаускайте на зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявила, що Євросоюз та Литва підтримують створення антикорупційного суду в Україні і закликають забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро від політичного впливу.

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