Шведський банк Nordea оштрафований за участь в Панамському досьє

Субота, 23 грудня 2017, 14:34

Фінансовий нагляд Люксембургу виставив банку Nordea штраф. Цей захід став результатом опублікованого в минулому році розслідування по так званим "Панамським документам".

Портал Yle повідомляє, що банк оштрафував на загальну суму в 2,01 мільйона євро.

У документах значилося, що банк допомагав своїм клієнтам в організації фірм-одноденок через зареєстровану в Панамі фірму. Подібна діяльність порушує законодавство Люксембургу з відмивання грошей.

Примітно, що в минулому році фінансовий контроль Швеції вирішив не карати банк Nordea за виявлені в Панамському досьє факти.