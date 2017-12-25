В Німеччині чоловік на авто протаранив штаб-квартиру партії соціал-демократів

Понеділок, 25 грудня 2017, 11:18

фото

У різдвяну ніч невідомий чоловік в’їхав на автомобілі у штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Німеччини в Берліні.

Як повідомляє видання Bild, 58-річний чоловік в’їхав у фойє будівлі близько опівночі і врізався у бетонну колону.

Машина загорілася, але вогонь погас завдяки системі пожежогасіння.

Фото: Berliner Zeitung

Фото: Berliner Zeitung

Внаслідок інциденту чоловік був травмований, його госпіталізували. Більше ніхто не постраждав, оскільки штаб-квартира партії була порожньою. Правоохоронцям він зізнався, що хотів скоїти самогубство.

В його Peugeot слідчі знайшли три каністри з бензином, а також пляшки з рідиною для розпалювання. Тому, окрім іншого, німецькі правоохоронці розслідують навмисний підпал.

Фото: Berliner Zeitung

Залишається незрозумілим, чому чоловік обрав за ціль головний офіс СДПН, яка на початку наступного року повинна розпочати коаліційні переговори із блоком німецької канцлерки Ангели Меркель.