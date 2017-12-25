В Німеччині чоловік на авто протаранив штаб-квартиру партії соціал-демократів

У різдвяну ніч невідомий чоловік в’їхав на автомобілі у штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Німеччини в Берліні.
Як повідомляє видання Bild, 58-річний чоловік в’їхав у фойє будівлі близько опівночі і врізався у бетонну колону.
Машина загорілася, але вогонь погас завдяки системі пожежогасіння.
|Фото: Berliner Zeitung
|Фото: Berliner Zeitung
Внаслідок інциденту чоловік був травмований, його госпіталізували. Більше ніхто не постраждав, оскільки штаб-квартира партії була порожньою. Правоохоронцям він зізнався, що хотів скоїти самогубство.
В його Peugeot слідчі знайшли три каністри з бензином, а також пляшки з рідиною для розпалювання. Тому, окрім іншого, німецькі правоохоронці розслідують навмисний підпал.
|Фото: Berliner Zeitung
Залишається незрозумілим, чому чоловік обрав за ціль головний офіс СДПН, яка на початку наступного року повинна розпочати коаліційні переговори із блоком німецької канцлерки Ангели Меркель.