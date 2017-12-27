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США ввели санкції проти ключових розробників ядерної програми КНДР

Середа, 27 грудня 2017, 09:15
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Сполучені Штати оголосили про санкції щодо двох високопоставлених чиновників Північної Кореї, причетних до створення ядерної програми КНДР.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

До санкційного списку потрапили Кім Чен Сик, якого вважають ключовою фігурою у сфері розвитку балістичних ракет Північної Кореї, включаючи перехід з рідкого на тверде паливо, і Рі Пьонг Чол, який займається розробкою міжконтинентальних балістичних ракет.

"Санкції спрямовані на керівників програм балістичних ракет Північної Кореї в рамках нашої максимальної кампанії з тиску, спрямованого на ізоляцію КНДР та досягнення повністю без'ядерного Корейського півострова", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Нагадаємо, 22 грудня Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети, намагаючись обмежити доступ країни до перероблених нафтопродуктів та сирої нафти, а також блокувати заробітки від працівників за кордоном.

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