У Стокгольмі з січня почнуть курсувати безпілотні автобуси

Середа, 27 грудня 2017, 17:51

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Шведське транспортне агентство відправило перші безпілотні автобуси на громадські дороги Стокгольма.

Про це повідомляє The Local.

"Це історичне рішення, яке сприяє розвитку нових, інноваційних технологій, важливих для розвитку суспільства. Великі дослідження та випробування необхідні для розробки автоматизованого дорожнього руху", - заявив генеральний директор агентства.

Автобус курсуватиме між двома районами у північній частині Стокгольма за попередньо записаним маршрутом довжиною 1,5 км зі швидкістю 20 км/годину за допомогою GPS та датчиків.

Автобуси розраховані на 12 пасажирів. Вони не мають кермового колеса як такого, але ними можна керувати вручну. Водій перебуватиме на борту, щоб контролювати автобус у разі надзвичайних ситуацій, як цього вимагає законодавство Швеції.

Два автобуси, як очікується, почнуть курсувати в середині січня наступного року, проїзд в них буде безкоштовний.

Нагадаємо, у липні в рамках пілотного проекту для перевезення пасажирів у Таллінні почали курсувати безпілотні автобуси.

Раніше у Парижі запустили два безпілотних автобуси з електричними двигунами.