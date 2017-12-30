Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася вдвічі

Субота, 30 грудня 2017, 14:55

Країни Європейського Союзу з січня по вересень 2017 року отримали 479 650 перших заяв на притулок, що на 50 відсотків менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані газет німецької медіагрупи Funke.

За весь 2016 рік у ЄС заяви на притулок подали 1,2 мільйона осіб. У 2015 році - 1,25 мільйона.

Згідно з цитованою статистикою Євростату, ЄС у другій половині 2016 року задовольнив 62 відсотки заяв на отримання притулку. У першій половині 2017 року цей показник становив 48 відсотків. У третьому кварталі 2017 року він знизився ще більше - до 43 відсотків.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, яка є однією з головних країн, до яких прямують біженці, до листопада 2017 року у ФРН було подано 207 157 заяв на отримання притулку. Це на 71 відсоток менше, ніж за аналогічний період 2016 року, коли шукачі притулку подали 723 027 заяв.

У Німеччині, згідно з даними федеральної поліції, також приблизно вдвічі скоротилася кількість новоприбулих мігрантів, що нелегально перетнули кордон. Якщо за весь 2016 рік вона становила 111 тисяч осіб, то за перші 10 місяців 2017 року - менше 46 тисяч осіб.

Нагадаємо, за попередніми даними німецького міністерства внутрішніх справ, до ФРН цього року прибуде не більше, ніж 200 тисяч мігрантів. Цей показник майже вп'ятеро менший за дані 2015 року, який позначився піком кризи біженців.