Літак Wizz Air не долетів до Греції через удар блискавки

Субота, 30 грудня 2017, 16:43

Літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Кутаїсі у грецьке місто Кавала, вимушено приземлився в Болгарії через удар блискавки.

Про це повідомляє Apsny.ge.

"Через удар блискавки по літаку, рейс авіакомпанії Wizz Air W66401 Кутаїсі-Кавала, при наближенні до міжнародного аеропорту Кавала, був перенаправлений в міжнародний аеропорт Софії. Транспортування пасажирів з Софії в Кавала забезпечить авіакомпанія", - йдеться у заяві аеропорт Кутаїсі.

На даному етапі, проводиться інспекція борту, після чого буде відомо, яке рішення прийме авіакомпанія.

Виходячи з вище наведених обставин, якщо борт виконає політ, з Кутаїського міжнародного аеропорту, із запізненням будуть здійснені намічені на сьогодні, 30 грудня рейси.