Литва з нового року забороняє вживати алкоголь молоді до 20 років

Неділя, 31 грудня 2017, 15:00

З 1 січня вживати і купувати алкоголь в Литві на законних підставах зможуть особи cтарші 20 років.

Про це повідомляє Delfi.

З нового року у Литві набирає чинності закон, що обмежує продаж алкоголю. Зокрема, 18-ти і 19-річні, які дотепер могли купувати алкоголь, повинні будуть дочекатись свого 20-річчя.

Крім того, з 1 січня 2018 року змінюється також час продажу алкоголю.

Відтепер його будуть продавати з 10 до 20 години в робочі дні та з 10 до 15 години у неділю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Литва – найбільш питуща країна у світі. У Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів алкоголю.