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Через сніг тисячі мандрівників застрягли дорогою до Французьких Альп, загинув лижник

Неділя, 31 грудня 2017, 16:53
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Через сильні снігопади 4 тисячі мандрівників, які прямували на курорти у Французьких Альпах, застрягли у дорозі.

Один лижник загинув внаслідок сходження лавини, повідомляє The Local.

У неділю префектура Савойського департаменту повідомила, що 3,5 тисячі автомобілістів провели ніч в тимчасових притулках після того, як дороги стали непроїзними через сніг.

Ще 500 відпочивальників, які приземлилися в аеропорту в місті Шамбері, також повинні були спати в притулках.

Через снігопад є жертва. 22-річний лижник загинув після сходження лавини, коли катався в суботу на курорті  Валь д'Ізер, популярному серед закордонних гостей.

За повідомленням національної погодної служби, рівень небезпеки сходження лавини у Савойї сягнув 4 з 5 пунктів.

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