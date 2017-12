У столиці Ємену в результаті боїв загинув екс-президент Алі Абдулла Салех

В Ємені в результаті тривалих боїв у столиці загинув колишній президент країни Алі Абдулла Салех.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Телеканал повідомляє, що інформацію про загибель підтвердила правляча партія Ємену - Загальний народний конгрес, лідером якої був Алі Абдулла Салех.

#BREAKING: #Yemen's General People's Congress confirms ex-President Ali Abdullah #Saleh killed during fierce battles in #Sanaa against #Houthis https://t.co/BXBfU7GhVg pic.twitter.com/0VFGn6PysP