У столиці Ємену в результаті боїв загинув екс-президент Алі Абдулла Салех

Понеділок, 04 грудня 2017, 15:28

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В Ємені в результаті тривалих боїв у столиці загинув колишній президент країни Алі Абдулла Салех.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Телеканал повідомляє, що інформацію про загибель підтвердила правляча партія Ємену - Загальний народний конгрес, лідером якої був Алі Абдулла Салех.

Повідомляється, що він загинув в понеділок під час сутичок у місті Сана з бійцями руху хуситів. Місцеві жителі повідомляють, що хусити підірвали будинок Салеха в центрі Сани.

За попередніми даними, вбитий ще один лідер правлячої партії - Ясер Аль-Ауад.

Сили Салеха втратили контроль над більшістю районів Сани в результатів важких міських боїв з хуситами.

Протягом майже трьох років війни з військовою коаліцією під проводом Саудівської Аравії хусити, яких тепер підтримує Іран, були союзниками із силами Салеха.

Телеканал Al Jazzera із посиланням на джерела, близькі до Салеха, також повідомляє про загибель екс-президента Ємену. Також повідомляється, що разом із Салехом був убитий його колишній начальник служби безпеки Хусейн аль-Хаміді.

Інформацію про загибель Салеха першою розповсюдила радіостанція Міністерства внутрішніх справ, підконтрольна хуситам, але незалежного підтвердження його смерті не було.

Official Houthi TV station broadcasts footage of #Saleh |'s dead body pic.twitter.com/Wazie30nSO — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 4 грудня 2017 р.

Пізніше офіційний телеканал хуситів транслював кадри із тілом нібито вбитого Салеха, а користувачі соціальних мереж в Ємені розповсюдили неперевірені зображення мертвої людини, схожої на екс-президента.

Бойові дії в столиці Ємену посилилися, і за останні шість днів загинули як мінімум 125 людей та 238 поранено.

Салех керував Єменом протягом більше трьох десятиліть і відігравав ключову роль у триваючій громадянській війні в країні.