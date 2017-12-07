Шульц пропонує створити "Сполучені Штати Європи" до 2025 року

Четвер, 07 грудня 2017, 19:14

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц закликав до більш глибокої європейської інтеграції, яка могла б призвести до створення "Сполучених Штатів Європи" до 2025 року.

Про це він сказав під час з’їзду СДПН, повідомляє EUobserver.

"Я пропоную європейський конституційний договір, який створює федеративну Європу", - сказав Шульц.

За його словами, договір буде представлений державам-членам ЄС для ратифікації, і ті, хто відмовляться від нього, автоматично повинні залишити блок.

Шульц переконаний, що лише посилений ЄС може діяти як на противагу правим націоналістам, які останнім часом досягли успіхів у Німеччині, Австрії, Данії, Фінляндії, Франції та Нідерландах.

Він зазначив, участь СДПН у коаліції передбачала би, що європейська політика Німеччини була б меншою мірою зосереджена на жорсткій економіці.