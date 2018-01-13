Макрон хоче внести французький багет в список спадщини ЮНЕСКО

Субота, 13 січня 2018, 12:36

Президент Франції Емануель Макрон хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.

Про це повідомляє агентство DPA.

"Ми повинні зберегти досконалість багета і нашу майстерність в його створенні, і тому його слід включити до списку всесвітньої спадщини", - сказав Макрон в п'ятницю в ефірі Europe1.

"Багет є частиною повсякденного життя у Франції, і це - особлива історія", - сказав президент.

Макрон звернувся до прикладу неаполітанської піци, приготування якої внесли у список спадщини ЮНЕСКО в грудні. Визнання мистецтва "піцайоло" стало можливим після того, як відповідне звернення Неаполя підписали майже 2 мільйони людей.

"Я знаю наших пекарів - вони побачили, що неаполітанцям вдалося домогтися визнання піци спадщиною ЮНЕСКО. І вони запитали: "Чому б не багет?" І вони мають рацію", - сказав Макрон.