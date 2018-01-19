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Джонсон запропонував Макрону побудувати міст між Британією і Францією

П'ятниця, 19 січня 2018, 10:07
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Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запропонував побудувати міст над протокою Ла-Манш, який би з'єднав Британію й Францію.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністр закордонних справ, який зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном напередодні, сказав, що це "смішно", що дві найбільші економіки світу "пов'язані єдиною залізницею".

Виданню The Daily Telegraph повідомили, що коли Джонсон запропонував побудувати другий тунель, то Макрон відповів: "Я згоден. Давайте це зробимо".

Зазначається, що Джонсон відстоює ідею автодорожнього тунелю під Ла-Маншем поруч з існуючим тунелем, де здійснюються залізничні перевезення пасажирів і вантажів. Однак, на його думку, будівництво моста також може розглядатися як варіант.

На своїй сторінці у Twitter  Джонсон повідомив, що Британія та Франція створюють групу експертів для спільних великих проектів.

"Наш економічний успіх залежить від доброї інфраструктури та хорошого транспортного сполучення. Чи буде Євротунель лише першим кроком?" - написав він.

Як відомо, Британію та Францію з'єднує залізничний Євротунель, що проходить під протокою Ла-Манш.

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