Італієць, що розстрілював перехожих з рушниці, наклав на себе руки

Вівторок, 23 січня 2018, 08:45

Чоловік, який напередодні відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона та поранив п’ятьох людей, наклав на себе руки.

Про це повідомляє ANSA.

Інцидент стався пообіді у понеділок. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку. Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів.

Чоловік забарикадувався у своїй квартирі, після чого правоохоронці розпочали з ним переговори. Повідомляється, що виснажливі переговори тривали до 21:15, коли пролунав вистріл.

Коли поліцейські увірвались до будинку зловмисника, побачили його серйозно пораненим. Невдовзі чоловік помер.