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Мер у Франції пропонує відмовитись від традиційних поцілунків при зустрічі

Четвер, 04 січня 2018, 12:16
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Мер невеликого французького містечка Моретт Од Пікар-Вольф розіслала листи своїм колегам - керівникам інших міст округу Гренобль, в якому попросила їх утриматися від вітальних поцілунків.

Про це повідомляє "ВВС Україна".

Дворазовий або триразовий поцілунок в щоку - "la bise" - традиційне і широко поширене у Франції вітання. Однак мер Моретт, де живе 415 людей, закликала французів відмовитися від цієї традиції.

З точки зору Пікар-Вольф, Франція готова перейти до оновленої норми етикету і повернутися до більш нейтрального - потиску руки.

У своєму листі мер оголосила, що сама тепер буде уникати поцілунків на ділових зустрічах. Вона також зізналася, що протягом багатьох місяців спеціально спізнювалася на наради, щоб не цілуватися зі своїми 73 колегами.

"З мене досить поцілунків з десятками людей. Я сподіваюся, моє рішення змусить зайвий раз замислитися над тим, що кожен має право сам вирішувати, цілуватися при зустрічі чи ні - неважливо, займає він або вона офіційну посаду, знаходиться на робочій зустрічі або в будь-який інший ситуації", - написала Пікар-Вольф.

Вона також заявила, що завжди вважала дивною і неправильною французьку традицію цілувати ледь знайомих людей. На її думку, "la bise" - це ще одна форма дискримінації жінок.

"Чоловіки не цілуються при зустрічі, якщо тільки вони не близькі друзі. Це дрібниця, але ми стикаємося з цим щодня, тому це ставить питання про гендерну рівність", - йдеться в листі мера.

Слова Пікар-Вольф спровокували бурхливу громадську дискусію. Багато жінок підтримали політика і заявили, що також хотіли б замінити "la bise" на потиск руки.

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