В результаті теракту ІДІЛ у Кабулі загинули 20 людей

П'ятниця, 05 січня 2018, 09:53

Внаслідок вибуху, здійсненого смертником у столиці Афганістану Кабулі, загинули 20 людей.

Про це повідомляє Tolo News.

Вибух стався у другій половині дня у четвер на акції протесту в районі Банае. В акції протесту брали участь власники і працівники магазинів, які виступили проти звинувачень на свою адресу, що вони продають алкогольні напої.

За порядком на акції стежили правоохоронці, які також загинули під час нападу смертника.

Спочатку МВС Афганістану повідомило про 13 загиблих і 18 поранених в результаті вибуху. В п’ятницю дані були оновлені – 20 загиблих і 30 поранених.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".