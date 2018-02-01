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Британський міністр подав у відставку через запізнення до Палати лордів

Четвер, 01 лютого 2018, 11:18
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Британський міністр подав у відставку через те, що був відсутній у Палаті лордів, коли мав відповідати там на запитання.

Про це повідомляє The Independent.

Міністр Департаменту міжнародного розвитку Майкл Бейтс сказав, що "йому дуже соромно за те, щоб він не був присутній " під час запитань.

"Мені дуже соромно за те, щоб мене не було на місці, і тому я негайно запропоную відставку прем'єр-міністру. Я приношу вибачення", - сказав Бейтс, який з 2008 року сам був членом Палати лордів.

Після цього Бейтс вийшов з Палати лордів під голосні вигуки "ні!".

Проте в офісі прем’єр-міністра Британії заявили, що прохання про відставку було відхилено, і, очевидно, Бейтс збереже свою посаду.

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