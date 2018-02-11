Італійці вийшли на багатотисячний протест проти расизму

Тисячі людей вийшли у суботу на демонстрацію проти расизму в італійському місті Мачерата.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого тижня прихильник ультраправих відкрив вогонь по африканських мігрантах і поранив шістьох людей. За словами поліції, напад був скоєний на расовому ґрунті.
Влада Мачерати спочатку заборонила демонстрацію через побоювання спалаху насильства, але в п’ятницю дала дозвіл на проведення акції.
Італійці та мігранти мирно несли італійські прапори та банери із гаслами проти насильства. У небо запустили червоні повітряні кулі у формі серця з іменами жертв стрілянини.
|Фото: LaPresse
|Фото: LaPresse
На одному з плакатів був напис "фашист Сальвіні". Він стосувався Маттео Сальвіні, лідера ультраправої партії "Ліга Півночі", яка веде антиіммігрантську політику.
За даними організаторів, у місті із населенням 40 тисяч осіб участь у протесті взяли 30 тисяч людей, повідомляє ANSA.
В суботу в Мачераті прихильник ультраправих відкрив вогонь по людях та поранив декількох вихідців із країн Африки. Він пішов на це після того, як дізнався про арешт нігерійця за підозрою у причетності до смерті 18-річної жінки.
В четвер ввечері між поліцією та ультраправими демонстрантами, які вийшли на захист дій стрілка, у Мачераті виникли сутички. Поліція розганяла несанкціонований протест кийками.
Расизм та імміграція стали центральними питаннями у італійській парламентській виборчій кампанії. З 2014 року в Італію прибули понад 630 тисяч мігрантів.