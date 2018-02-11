Неділя, 11 лютого 2018, 14:59

Президент Франції Еммануель Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб краще інтегрувати віру, побороти фундаменталізм і зберегти "національну згуртованість".

Про це повідомляє Politico.

"Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як це пояснити, тому що це є дуже важливим", - сказав Макрон у інтерв’ю Le Journal du Dimanche, оприлюдненому в неділю.

"Моя мета полягає в тому, щоб знову відкрити те, що лежить в основі laïcité (французька концепція секуляризму), можливість вірити або не вірити, щоб зберегти національну згуртованість і можливість мати свободу свідомості", - пояснив французький президент.

Французький лідер відмовився розкрити подальші подробиці плану реформування. "Я не буду озвучувати цю пропозицію, поки робота не буде завершена", - сказав Макрон.