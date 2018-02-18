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Постпред Німеччини в ООН: "Нормандський формат" треба продовжувати

Неділя, 18 лютого 2018, 11:25
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Переговори у форматі "нормандської четвірки" потрібно продовжувати, "в усякому разі, доти, доки в нас не з'явиться ефективніший план".

Про це на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки заявив постійний представник ФРН в ООН Крістоф Гойсген, повідомляє Deutsche Welle.

Гойсген працював радником канцлера Німеччини з зовнішньополітичних питань. У лютому 2015 року він брав участь у переговорах, які передували підписанню Мінських угод.

За його словами, головною проблемою із "Мінськом" стали дії РФ, яка вже в перші дні порушила домовленості, зокрема ,щодо режиму припинення вогню, запровадженого через 72 години після підписання Мінських угод.

"У той час Росія намагалася взяти під контроль місто Дебальцеве та його околиці. Росіяни та їхні союзники-бойовики продовжили воювати, поки місто не перейшло під їхній контроль", - сказав він.

Через це, за словами дипломата, було дуже складно відновити довіру Києва до Мінських угод і продовжувати переговори.

Гойсген наголосив, що "Мінськ" можна розпочати втілювати в будь-який момент за умови реального дотримання режиму припинення вогню та відведення важкої техніки від лінії розмежування.

Він також зазначив, що Верховна Рада гальмує із обіцяними в межах угод законами щодо Донбасу, утім, постпред Німеччини додав, що розуміє політику Києва на тлі постійних порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, зустріч "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) на рівні міністрів закордонних справ, яка була запланована у Мюнхені, швидше за все, не відбудеться.

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