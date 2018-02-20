У Литві пам’ятник НКВС обмалювали радянськими і нацистськими символами

Вівторок, 20 лютого 2018, 12:45

У Литві на пам’ятнику співробітникам НКВС невідомі намалювали радянські п’ятикутні зірки і свастику.

Про це повідомляє портал Delfi.

За словами старости містечка Шумскай Римантаса Лекяцкаса, в минулі вихідні жителі помітили, що в селі Грибине, яке знаходиться в 5 км від міста Маріямполе, на пам'ятнику співробітникам НКВС з'явилися нанесені пензлем червоною фарбою чотири п'ятикутні зірки і свастика.

Лекяцкас сумнівається, що в дні святкування сторіччя відновлення Литовської держави ці символи могли залишити місцеві жителі.

Поліція розпочала розслідування у зв’язку з інцидентом.

Раніше пам’ятник підлягав охороні як культурний об’єкт, але нещодавно його виключили з відповідного переліку.

Староста сподівається, що вдасться домовитися про демонтаж пам'ятника, прийняти його вже запропонував парк, де зібрані старі радянські скульптури.